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Ağrı'da dolmuş ihalesi yüzünden taşlı sopalı kavga: 1 ağır yaralı

Ağrı'da dolmuş ihalesi yüzünden taşlı sopalı kavga: 1 ağır yaralı
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde dolmuş ihalesi nedeniyle iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi ağır yaralandı. Olayın detayları ve kavga anının görüntüleri kameralara yansıdı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde dolmuş ihalesi sebebiyle iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Doğubayazıt ilçesinde akşam saatlerinde iki grup arasında dolmuş ihalesi nedeni ile tartışma çıktı. Muhammet B., Yusuf B., Ercan B., Suat B., Ayhan B., Muhammed E., Erkan B. ve Yemlihan B. ile Yakup S., İbrahim Y., Emrah A., Ahmet D., Samet Y, İsmet Y. arasındaki tartışma, taşlı sopalı ve yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgada ağır yaralanan Muhammed B., olay yerine gelen ambulansla Ağrı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kavgaya karışanları gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Öte yandan, kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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