Ağrı'da DEAŞ Operasyonu: 5 Gözaltı

Ağrı'da DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı, çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Ağrı'da, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen ortak operasyon çerçevesinde, DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen şahısların el yapımı patlayıcı kullanmak suretiyle eylem yapabileceği şeklinde bilgi elde edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Patnos ilçesinde bulunan bir adrese yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda kablo, havai fişek, pil, dirsek boru ve boruya bağlanmış kablo, saat, çivi, havai fişekten elde edildiği ve barut olabileceği değerlendirilen 200 gram toz madde ele geçirilirken olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden İ.C. ve V.E.A.'nın adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği, Y.D., F.C. ve M.F.G.'nin adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. - AĞRI