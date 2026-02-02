Ağrı'da çatıdan düşen kar ve buz kütlesi 1 kişiyi yaraladı

Ağrı'da beş katlı bir binanın çatısından düşen kar ve buz kütlesinin isabet ettiği 1 kişi yaralandı.

Leylekpınar Mahallesi Vali Konağı Caddesi'nde bulunan beş katlı binanın çatısında biriken kar ve buz kütlesi, yoldan geçen Ceren Güral isimli vatandaşın üzerine düştü. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Güral, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Güral'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Güral'ın kafasında kar ve buz kütlesinin düşmesi sonucu küçük çaplı bir açılma meydana geldiği ve dikiş atıldığı, el bileğinde ise hafif sıyrıklar oluştuğu bildirildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - AĞRI