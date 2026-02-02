Haberler

Ağrı'da çatıdan düşen kar ve buz kütlesi 1 kişiyi yaraladı

Ağrı'da çatıdan düşen kar ve buz kütlesi 1 kişiyi yaraladı
Güncelleme:
Ağrı'nın Leylekpınar Mahallesi'nde bir binanın çatısından düşen kar ve buz kütlesi, yoldan geçen Ceren Güral isimli vatandaşa isabet etti. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili polis incelemesi başlatıldı.

Ağrı'da beş katlı bir binanın çatısından düşen kar ve buz kütlesinin isabet ettiği 1 kişi yaralandı.

Leylekpınar Mahallesi Vali Konağı Caddesi'nde bulunan beş katlı binanın çatısında biriken kar ve buz kütlesi, yoldan geçen Ceren Güral isimli vatandaşın üzerine düştü. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Güral, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Güral'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Güral'ın kafasında kar ve buz kütlesinin düşmesi sonucu küçük çaplı bir açılma meydana geldiği ve dikiş atıldığı, el bileğinde ise hafif sıyrıklar oluştuğu bildirildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
