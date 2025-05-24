Ağrı'da Çakıroba Köyü'nde Kilit Parke Taşı Çalışmaları Tamamlandı

Ağrı'da Çakıroba Köyü'nde Kilit Parke Taşı Çalışmaları Tamamlandı
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Ağrı'nın Çakıroba köyünde, kırsal altyapının güçlendirilmesi amacıyla 3.500 metrekarelik kilit parke taşı çalışması başarıyla tamamlandı. Ağrı Valiliği, köy yollarını modernleştirerek halkın yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

Ağrı'nın merkez ilçesine bağlı Çakıroba köyünde, köy içi yolda 3.500 metrekarelik kilit parke taşı çalışması tamamlandı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, kırsal altyapının güçlendirilmesi ve köy yollarının modernleştirilmesi amacıyla başlatılan kilit parke taşı döşeme çalışmalarının aralıksız sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Kırsal altyapımızı güçlendirmek ve köylerimizi modern yollarla buluşturmak amacıyla kilit parke taşı çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda; Merkez ilçesine bağlı Çakıroba köy içi yolu, 3.500 metrekare kilit parke taşı çalışması tamamlandı. Ekiplerimiz sahada, hizmet her yerde." ifadeleri kullanıldı.

Çalışmaların, köy halkının yaşam kalitesini artırmaya yönelik sürdürüldüğü kaydedildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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