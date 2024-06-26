Ağrı'da bin 294 paket kaçak sigara ele geçirildi

Ağrı'da jandarma ekiplerince yapılan operasyonda bin 294 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gümrük Muhafaza ve Gümrük KİM personelleri, Doğubayazıt ilçesinde yol kontrolü ve emniyeti uygulamasında çay ve tütün tespit köpeği KAVİS ile yapılan aramalarda bin 294 paket paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 kişi gözaltına alındı. - AĞRI