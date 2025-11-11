Haberler

Ağrı'da Ayçiçeği Hasadı Sırasında Genç Kız Feci Şekilde Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Ağrı'nın Aşkale Köyü'nde ayçiçeği hasadı sırasında meydana gelen kazada 14 yaşındaki Nursefa Samur, traktörle bağlı biçerdöverin altında kalarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ağrı'da ayçiçeği hasadı sırasında meydana gelen feci kazada 14 yaşındaki Nursefa Samur hayatını kaybetti.

Olay, Ağrı il merkezine bağlı Aşkale Köyü'nde meydana geldi. Tarım işçiliği yapan ailesiyle birlikte köye ayçiçeği hasadına giden 14 yaşındaki Nursefa Samur, hasat sırasında traktöre bağlı biçerdöverin altında kaldı. Diğer tarım işçilerinin durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen genç kız kurtarılamadı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Nursefa Samur'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Ağrı Eğitim ve Araştırma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
