Ağrı'da aranan 5 şüpheli yakalandı

Ağrı'da aranan 5 şüpheli yakalandı
Güncelleme:
Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 şüpheliyi yakalayarak cezaevine teslim etti. Operasyon, çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik yürütülen etkin çalışmalar sonucunda gerçekleştirildi.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan 5 şüpheli yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ekiplerinin il genelinde yürüttüğü etkin çalışmalar sonucunda, çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında; kasten yaralama suçundan 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.U., kasten öldürme suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K., çok sayıda suçtan aranma kaydı bulunan M.U. ve S.U. ile infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.Ç. yakalandı.

Yakalanan şüpheli şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - AĞRI

