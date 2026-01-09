Ağrı'da aranan 5 şüpheli yakalandı
Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 şüpheliyi yakalayarak cezaevine teslim etti. Operasyon, çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik yürütülen etkin çalışmalar sonucunda gerçekleştirildi.
Çalışmalar kapsamında; kasten yaralama suçundan 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.U., kasten öldürme suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K., çok sayıda suçtan aranma kaydı bulunan M.U. ve S.U. ile infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.Ç. yakalandı.
Yakalanan şüpheli şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - AĞRI