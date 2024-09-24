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Ağrı'da 8 Yıl 2 Ay Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı

Ağrı'da 8 Yıl 2 Ay Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı
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Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında kesinleşmiş 8 yıl 2 ay hapis cezası bulunan bir firariyi yakalayarak adli işlemlerinin ardından cezaevine gönderdi.

Ağrı'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 8 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firariyi yakaladı.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektiflerinin titiz çalışmaları sonucu Doğubayazıt ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda firari şahsın yakalandığı belirtildi.

Yakalanan şahıs, adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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