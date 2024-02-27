Ağrı'da 6 firari suçlu yakalandı

Ağrı'da çeşitli suçlardan hakkında arama kaydı bulunan 6 firari yakalandı.

Ağrı Valiliği İl Jandarma komutanlığınca Doğubayazıt, Taşlıçay ve Tutak ilçelerinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlama suçundan 5 yıl 20 gün hapis cezası bulunan F.K ve 4 yıl hapis cezası bulunan İ.G, kasten yaralama suçundan 5'er yıl kesinleşmiş hapis cezaları bulunan M.D, S.D ve C.D ve ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçundan 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K isimli şahıslar yakalanarak cezaevine gönderildi. - AĞRI