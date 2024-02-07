Ağrı'da 500 Adet Altın Sikke Ele Geçirildi

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 500 adet altın sikke ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığıyla mücadele kapsamında icra edilen çalışmalar sonucunda, il merkezinde, tarihi eser olduğu değerlendirilen 500 adet altın sikke ele geçirilmiştir. Meydana gelen olay ile ilgili olarak 2 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır" denildi. - AĞRI