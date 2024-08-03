Üye Girişi
Haberler

Ağrı'da 5 yıl hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Patnos'ta 'Kasten Yaralama' suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezaları bulunan C.N, İ.A ve E.K isimli şahıslar yakalandı. Yakalanan şahıslar adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ağrı'da haklarında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Patnos'ta "Kasten Yaralama" suçundan 5 yil kesinlesmiş hapis cezaları bulunan C.N, İ.A ve E.K isimli şahıslar yakalandı.

Yakalanan şahıslar adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ağrı Valiliği Patnos JASAT Ağrı Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

İran-İsrail hattındaki tansiyon hiç olmadığı kadar yüksek, askeri hareketlilik başladı

İran-İsrail hattındaki tansiyon hiç olmadığı kadar yüksek, askeri hareketlilik başladı

 Pentagon, İsrail'e ilave askeri destek göndermeye hazırlanıyor

Pentagon, İsrail'e ilave askeri destek göndermeye hazırlanıyor

 İBB Başkanı İmamoğlu, kendisini küstah paylaşıma etiketleyen İsrailli bakana haddini bildirdi

İBB Başkanı İmamoğlu, kendisini küstah paylaşıma etiketleyen İsrailli bakana haddini bildirdi

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
Soykırım savunucusu İsrailli bakandan skandal Türkiye paylaşımı! Bir de İmamoğlu'nu etiketledi

Soykırım savunucusu İsrailli bakandan skandal Türkiye paylaşımı! Bir de İmamoğlu'nu etiketledi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title