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Ağrı'da 25 yıl hapis cezası olan firari şahıs yakalandı

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Ağrı İl Jandarma Komutanlığı JASAT'lar tarafından, birden fazla kişi tarafından silahla yağma suçundan aranan ve hakkında 25 yıl hapis cezası bulunan O.Ç. isimli şahıs yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı. Şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ağrı'da 25 yıl hapis cezası olan firari şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı JASAT'lar tarafından, birden fazla kişi tarafından silahla yağma suçundan aranan ve hakkında 25 yıl hapis cezası bulunan O.Ç. isimli şahıs yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı. Şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı Jandarma JASAT Ağrı Güvenlik Yakalama Ceza 3.Sayfa Güncel Haberler

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