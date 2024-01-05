Ağrı'da 25 yıl hapis cezası olan firari şahıs yakalandı

Ağrı'da 25 yıl hapis cezası olan firari şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı JASAT'lar tarafından, birden fazla kişi tarafından silahla yağma suçundan aranan ve hakkında 25 yıl hapis cezası bulunan O.Ç. isimli şahıs yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı. Şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AĞRI