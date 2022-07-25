Ağızlarında sigara, üstleri çıplak tavuk kestiler, bir de oynadılar

Adana'da bir mezbahada üstlerinde giysi olmadan, ağızlarında sigara ile tavuk kesenlerin görüntüleri pes dedirtti.

Merkez Seyhan ilçesi, Akkapı Mahallesi'nde bulunan bir mezbahada çekilen görüntüler şok etti. Üstlerinde giysi olmadan, ağızlarında sigara ile tavuk kesenler pes dedirtti. Hijyenik olmayan ortamlarda kesilen tavukların daha sonra kent genelinde birçok yerde satıldığı öğrenildi.

Tavuk kesim sırasında kendilerini görüntüleyenleri fark edenler bir de oyun havası açıp oynadı. Bu anlara ilişkin görüntüler daha sonra çeşitli kişiler ve gruplar arasında paylaşıldı. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa