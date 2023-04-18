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Ağır hasarlı binadan hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

Ağır hasarlı binadan hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Gaziantep'te, depremde ağır hasar aldığı için girilemeyen bir binanın 4 dairesinden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli şahıs tutuklandı.

Gaziantep'te, depremde ağır hasar aldığı için girilemeyen bir binanın 4 dairesinden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli şahıs tutuklandı. Şüpheli şahsın hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Ekim Mahallesi'nde depremde ağır hasarlı olduğu için girilemeyen bir binanın 4 dairesinde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışma neticesinde, ağır hasarlı olduğu için girilemeyen bir binanın 4 dairesinden hırsızlık yaptığı belirlenen H.A. isimli şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheli şahsın hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Şüpheli şahıs, yakalandıktan sonra yapılan yasal işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. - GAZİANTEP

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Şehitkamil Gaziantep 29 Ekim 3. Sayfa Haberler

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