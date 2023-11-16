Ağır hasarlı bina iş makineleriyle yıkıldı

Hatay'ın Erzin ilçesinde hasarlı olan son binanın yıkımı gerçekleşti.

6 Şubat' yaşanan deprem felaketinde en çok hasarı alan Hatay'da hasarlı binalar bir bir yıkılmaya devam ediyor. Erzin ilçesinde de Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki ağır hasarlı 4 katlı binanın yıkımı kontrollü bir şekilde gerçekleşti. - HATAY