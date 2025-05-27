Ağaçta Mahsur Kalan Yavru Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Ağaçta Mahsur Kalan Yavru Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
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Batman'da ağaçta mahsur kalan ve yaralı olduğu fark edilen yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine gelen ekip, kediyi sağ salim kurtarıp tedavi edilmesi için ilgili birime teslim etti.

Ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı

BATMAN - Batman'da ağaçta mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Belde Mahallesi'nde bulunan Cengiz Altun Parkı'nda ağaçta mahsur kalan ve gözünden yaralı olduğu fark edilen yavru kedinin kurtarılması için 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Kedi, sağlık şekilde itfaiye erleri tarafından kurtarılarak tedavisi yapılması için ilgili birime teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞEHMUS USTABAŞI - 3.Sayfa
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