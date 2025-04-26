Ağaçta Mahsur Kalan Kedi, Polis ve İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde çıktığı ağaçta mahsur kalan kedi, polis ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Sungurlu ilçesi Yeşilevler Sitesi'nde bir vatandaş, ağaca tırmanan bir kedinin inemediğini fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine, İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu mahsur kalan kedi ağaçtan güvenli bir şekilde indirildi. Kurtarılan kediye polis ekipleri tarafından su ve mama verildi. - ÇORUM