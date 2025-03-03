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Ağaçta Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Ağaçta Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde ağaçta mahsur kalan bir kedi, vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 30 dakikalık operasyonun ardından kedinin sağlık kontrolleri yapılarak yeniden sokağa bırakıldı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir ağacın üzerinde mahsur kalan Kedi, itfaiye ekiplerinin başarılı operasyonuyla kurtarıldı.

Mudurnu ilçesinde bir ağacın üzerinde mahsur kalan Kedi, çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi. Kedinin ağaçta mahsur kaldığını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 5 metre uzunluğundaki çam ağacına merdiven yardımla ulaşarak kediyi kurtarmaya çalıştı. 30 dakika süren çalışmaların ardından ekipler kediyi kurtardı. Kontrolleri yapılan kedi tekrardan sokağa bırakıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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