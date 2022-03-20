Soğuk havanın etkisiyle donan kuş ağaçta asılı kaldı - Haberler

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Soğuk havanın etkisiyle donan kuş ağaçta asılı kaldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Erzurum'da yaşanan olayda, hava sıcaklıklarının eksi 20 dereceye kadar düştüğü bölgelerden birinde, bir kuşun ağaca yapışık bir şekilde donduğu görüntüler ortaya çıktı.

Erzurum'da iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı hava sıcaklığının da mevsim normallerinin altına düşmesine neden oldu. Yakutiye ilçesi Terminal Mahallesi'nde bir ağaçta asılı durumdaki kuş görenleri şaşırttı. Ayağı ağaca yapışık halde asılı kalan kuşun donarak öldüğü tahmin ediliyor.

Soğuk havanın etkisiyle donan kuş ağaçta asılı kaldı

"SOĞUK HAVA YABAN HAYATINI OLUMSUZ ETKİLİYOR"

Gece hava sıcaklığının eksi 20 dereceye kadar düştüğünü belirten vatandaşlar, "Kuş ağaçta donmuş. İki gündür etkili olan kar, yaban hayatı da olumsuz olarak etkiledi" dediler.

İhlas Haber Ajansı / Özge Bozo - 3. Sayfa

Erzurum, kar, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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