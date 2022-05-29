Portakal bahçesinde sır ölüm! 51 yaşındaki şahıs ağaca asılı halde bulundu - Haberler

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Portakal bahçesinde sır ölüm! 51 yaşındaki şahıs ağaca asılı halde bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Portakal bahçesinde sır ölüm! 51 yaşındaki şahıs ağaca asılı halde bulundu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir kişi portakal ağacına asılı halde bulundu. Öte yandan asılı bulunan şahsın 51 yaşında olduğu bilgisi edinilirken, ekipler bulunan cansız bedeni morga götürdü.

Aydın'da sabah saatlerinde bahçe içerisinde bulunan portakal ağacında birisinin asılı olduğu ihbarı üzerine güvenlik ve 112 ekipleri geldi. Ağaca asılı halde bulunan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

EKİPLER CENAZEYİ MORGA GÖTÜRDÜ

Şahsın 51 yaşındaki Murat S. olduğunu belirleyen ekipler olay yeri incelemesi yaptı. Murat S., cenaze aracına konularak otopsisi yapılmak üzere morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İsabeyli Nazilli Aydın 112 3. Sayfa Güncel Haberler

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