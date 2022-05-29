Portakal bahçesinde sır ölüm! 51 yaşındaki şahıs ağaca asılı halde bulundu - Haberler

Aydın'da sabah saatlerinde bahçe içerisinde bulunan portakal ağacında birisinin asılı olduğu ihbarı üzerine güvenlik ve 112 ekipleri geldi. Ağaca asılı halde bulunan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

EKİPLER CENAZEYİ MORGA GÖTÜRDÜ

Şahsın 51 yaşındaki Murat S. olduğunu belirleyen ekipler olay yeri incelemesi yaptı. Murat S., cenaze aracına konularak otopsisi yapılmak üzere morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa