Portakal bahçesinde sır ölüm! 51 yaşındaki şahıs ağaca asılı halde bulundu - Haberler

Portakal bahçesinde sır ölüm! 51 yaşındaki şahıs ağaca asılı halde bulundu
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir kişi portakal ağacına asılı halde bulundu. Öte yandan asılı bulunan şahsın 51 yaşında olduğu bilgisi edinilirken, ekipler bulunan cansız bedeni morga götürdü.
Aydın'da sabah saatlerinde bahçe içerisinde bulunan portakal ağacında birisinin asılı olduğu ihbarı üzerine güvenlik ve 112 ekipleri geldi. Ağaca asılı halde bulunan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.
EKİPLER CENAZEYİ MORGA GÖTÜRDÜ
Şahsın 51 yaşındaki Murat S. olduğunu belirleyen ekipler olay yeri incelemesi yaptı. Murat S., cenaze aracına konularak otopsisi yapılmak üzere morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa