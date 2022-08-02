Ağabeyini vurdu kayıplara karıştı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ağabeyini vurdu kayıplara karıştı

Ağabeyini vurdu kayıplara karıştı

Düzce'de kavga eden ağabey kardeş arasında çıkan kavgada ağabeyini kıraathanede vuran kardeş olay yerinden kaçarken ağabey hastaneye kaldırıldı.

 - Güncelleme:

Düzce'de kavga eden ağabey kardeş arasında çıkan kavgada ağabeyini kıraathanede vuran kardeş olay yerinden kaçarken ağabey hastaneye kaldırıldı.

Olay Düzce'nin Cumayeri ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Orta Mahalle üzerinde bulunan kahvehanede oturan S.C. ve kardeşi C.C. arasında fındık sebebi ile tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olay vatandaşların araya girmesi ile büyümeden kapatıldı. Kardeş C.C. evden getirdiği pompalı tüfekle kahvehane de oturan ağabeyinin ayağına ateş ederek yaraladı. Pompalı tüfekle kahvehaneden ayrılıp kayıplara karışan C.C. emniyet ekipleri tarafından gözlem altına alınırken S. C. ise Atatürk Devlet Hastanesi Acil servisine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumayeri kavga Düzce 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title