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Ağabey Enes Güran cezaevinden ailesiyle yaptığı görüşmede kahkahalar atmış

Ağabey Enes Güran cezaevinden ailesiyle yaptığı görüşmede kahkahalar atmış
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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada tutuklu sanıklardan ağabey Enes Güran'ın cezaevinde ailesiyle yaptığı görüşmenin kayıtlarına ulaşıldı. Görüntülerde aile üyelerinin kahkahalar içinde muhabbet ettiği, Enes Güran'ın Nevzat Bahtiyar için ise "Onu cezaevinde hallederler" dediği ortaya çıktı.

Diyarbakır'ın Tavşantepe Köyü'nde kaybolmasının ardından 19 gün sonra bir dere yatağında cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin 7 Kasım'da başlayan ve 3 gün süren duruşmada sanık ve tanıkların savunmaları dinlendi. Mahkeme heyeti ara kararında tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamına ve ikinci duruşmanın 26 Aralık'a ertelenmesine karar verdi.

CEZAEVİNDEN KAHKALAR ATARAK GÖRÜŞMÜŞ

Narin Güran cinayeti davasında tutuklu olarak yargılanan ağabey Enes Güran'ın cezaevinden aile bireyleri ile yaptığı görüşmenin kayıtlarına ulaşıldı. Görüntülerde Enes Güran'ın ve aile bireylerinin kahkahalar atması dikkat çekti.

"ONU CEZAEVİNDE HALLEDERLER"

A Haber'in ulaştığı görüşme kayıtlarında tutuklu ağabey Enes Güran'ın, davada itirafçı olan ve tutuklu olarak yargılanan Nevzat Bahtiyar için "Onu cezaevinde hallederler" demesi dikkat çekti.

ÖNCEKİ GÖRÜŞMELERİNDE DE BİRBİRLERİNE ESPRİ YAPMIŞLARDI

Cezaevindeki Enes Güran'ın daha önce babası ve aile üyeleri ile yaptığı bir telefon görüşmesi daha ortaya çıkmış ve o görüşmede de aile üyelerinin zaman zaman gülerek birbirlerine espri yapmaları vicdanları yaralamıştı.

Kaynak: Haberler.com / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa
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