Afyonkarahisar Valisi, Gençlere Yönelik Sosyal Projeleri Görüştü

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli ekipleri ağırlayarak gençlere ve çocuklara yönelik sosyal projeleri görüştü.

Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay ile birlikte Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli polisleri kabul etti. Ziyarette, çocuklar ve gençler başta olmak üzere toplumun geneline yönelik uygulanan sosyal projeler ile yapılacak yeni çalışmalar görüşüldü. - AFYONKARAHİSAR