Afyonkarahisar Şuhut'ta eniştesini öldüren kişi intihar girişiminde bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Akyuva köyünde bir kişi, husumetli olduğu eniştesini tabancayla vurarak öldürdü. Ardından aynı silahla intihar girişiminde bulunan kişinin hastanede tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Akyuva köyünde meydana gelen olayda bir kişi, husumetli olduğu eniştesini tabancayla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu.
Edinilen bilgilere göre, Münir Ç., isimli şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle husumetli olduğu eniştesi Ümit Ç.'ye tabancayla ateş etti. Vücuduna isabet kurşunlarla Ümit Ç., olay yerinde hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştirilen Münir Ç., ardından aynı tabancayla kendini vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, Münir Ç.'nin kaldırıldığı hastanede tedavisinin devam ettiği bildirildi.