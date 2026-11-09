Afyonkarahisar Sinanpaşa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Sinanpaşa İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 3 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden T.Ö., Z.R.E., T.S., M.Y.Ş. ve G.İ. savcılık tarafından serbest bırakıldı. S.A.T. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, uyuşturucu madde ticareti yapma suçlamasıyla adliyeye sevk edilen M.A. ve M.A. isimli iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı