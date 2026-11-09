Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Afyonkarahisar Sinanpaşa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar Sinanpaşa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Sinanpaşa İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 3 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden T.Ö., Z.R.E., T.S., M.Y.Ş. ve G.İ. savcılık tarafından serbest bırakıldı. S.A.T. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, uyuşturucu madde ticareti yapma suçlamasıyla adliyeye sevk edilen M.A. ve M.A. isimli iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Dünyaca ünlü CEO zor durumda! Yasak aşkı casusluk soruşturmasına dönüştü

Yasak aşkın bedeli ağır oldu! Milyarder CEO'nun başına gelene bakın
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13 yaşındaki Melek'in acı sonu! Suçunu itiraf eden yenge hapsi boyladı

13 yaşındaki Melek'in acı sonu! Suçunu itiraf eden yenge hapsi boyladı
Vincenzo Italiano'dan taraftarın yüreğine su serpen sözler: Bunu çözeceğiz

Kesin ve net konuşarak taraftarın yüreğine su serpti: Bunu çözeceğiz
Aziz Yıldırım'ın son görüntüsü Fenerbahçe taraftarını üzdü

Fener taraftarını kahreden görüntü!

Perihan Savaş'tan ölen eşi Yılmaz Zafer'e yürek burkan sözler

31 yıllık dinmeyen acı: Kalbim hala seninle atıyor
46 bin TL emekli maaşı alan öğretmen iş arıyor! Çocuğuna 20 bin yurt, 20 bin harçlık gönderiyor36

46 bin TL maaşla geçinemedi! 'Bana bir iş bul' diye aradı
Temizlik görevlisinin ameliyata girdiği iddiasına soruşturma başlatıldı

"Temizlik görevlisi ameliyata girdi" iddiası için düğmeye basıldı
Eski cumhurbaşkanının malikanesine baskın! Duvarın arkasında gizli kasa bulundu

Eski cumhurbaşkanının malikanesine baskın! Evden çıkan pes dedirtti