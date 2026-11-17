Afyonkarahisar Sandıklı'da iki aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Başağaç köyü yakınlarında iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, Sandıklı ilçesine bağlı Başağaç köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, D.C. idaresindeki araç ile İ.G. yönetimindeki araç henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.
Kazada 4 kişi yaralanırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı