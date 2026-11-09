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Afyonkarahisar polisi okul çevresi denetimlerinde 1 araca idari yaptırım uyguladı

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Afyonkarahisar polisi okul çevresi denetimlerinde 1 araca idari yaptırım uyguladı
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Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin güvenliği için il merkezi ve ilçelerde okul, park, bahçe, yurt çevresi, kafe ve marketlerde denetim yaptı. Denetimlerde 1 araca idari yaptırım uygulandı, suç veya suç unsuruna rastlanmadı.

Afyonkarahisar'da öğrencilerin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla okul, park, bahçe ve işletmelerde polis ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından eğitim ve öğretim ortamının huzur ve güven içerisinde sürdürülmesi, suç ve suçlularla mücadele kapsamında il merkezi ve ilçelerde uygulama yapıldı. Uygulama kapsamında il merkezinde 19 park ve bahçe, 32 okul ve çevresi, 12 yurt çevresi, 10 kafe, 10 market ve 8 internet kafe kontrol edildi. Denetimlerde 136 şahıs ve 16 araç sorgulanırken, 1 araca idari yaptırım uygulandı.

İlçelerde ise 111 okul ve çevresi, 8 yurt çevresi, 9 metruk bina, 4 kafe, 4 internet kafe, 19 park ve bahçe, 3 oyun salonu ile 9 market denetlendi. Bu kapsamda 357 şahıs ve 132 araç sorgulandı.

Gerçekleştirilen denetimlerde herhangi bir suç veya suç unsuruna rastlanılmadığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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