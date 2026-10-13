Afyonkarahisar Jandarması 715 öğrenci ve 56 öğretmene siber güvenlik eğitimi verdi

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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından 6 ilçedeki okullarda 715 öğrenci ve 56 öğretmene yönelik siber güvenlik eğitimi verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından İhsaniye, Şuhut, Dinar, Çay, Sultandağı ve Emirdağ ilçelerindeki okullarda bilinçlendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Eğitimlerde siber farkındalık, siber güvenlik, güvenli internet kullanımı, siber zorbalık, parola güvenliği ve dijital dünyadaki riskler konularında öğretmen ve öğrencilere bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı