Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde traktör devrildi, sürücüsü ağır yaralandı

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde traktör devrildi, sürücüsü ağır yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde dağ yolunda kontrolden çıkan traktör şarampole devrildi, sürücü ağır yaralandı. Bozüyük köyü yakınlarındaki kazada traktörün altında kalan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı; jandarma inceleme başlattı.
Afyonkarahisar'da dağ yolunda kontrolden çıkarak devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza, İhsaniye ilçesine bağlı Bozüyük köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Ç., yönetimindeki traktör dağ yolunda ilerlediği esnada kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada devrilen traktörün altında kalan M.Ç., ağır yaralandı. Yaralanan sürücü ardından olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı