Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde tır şarampole devrildi, sürücü yaralandı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde tır şarampole devrildi, sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Uluköy köyü yakınlarında kontrolden çıkan tırın şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Yaralanan sürücü, çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı; jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Kaza, Dinar ilçesine bağlı Uluköy köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.S., idaresindeki 03 BB 690 plakalı tır sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı