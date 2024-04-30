Afyonkarahisar İhsaniye'de Saman Yangını

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde çıkan yangında 200 saman balyası yanarken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, İhsaniye ilçesine bağlı Üçlerkayası köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.Ç., isimli şahsın ağılından dumanlar çıktığını gören köy sakinleri durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, olay yerine gelen ekipler hızlı bir şekilde alevlere müdahale ederek söndürdü. Yaklaşık 3 saat süren bir mücadele sonrası yangın kontrol altına alındı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında 200 saman balyası ile 50 kilogram yemin yanarak ziyan olduğu kaydedilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR