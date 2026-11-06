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Afyonkarahisar İhsaniye'de 8 kişiyi öldüren zanlının köy muhtarı borç iddiasını anlattı

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Afyonkarahisar İhsaniye'de 8 kişiyi öldüren zanlının köy muhtarı borç iddiasını anlattı Haber Videosunu İzle
Afyonkarahisar İhsaniye'de 8 kişiyi öldüren zanlının köy muhtarı borç iddiasını anlattı
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Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişiyi öldüren cinayet zanlısının Bozhöyük köyünün muhtarı, olayı karakolda öğrendiklerini ve köyde büyük şok yaşandığını söyledi. Muhtar, duyduklarına göre olayın biçerdöver alımından kaynaklanan borç meselesi yüzünden çıktığını belirtti.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişiyi pompalı tüfekle vurarak öldüren cinayet zanlısı Arif Sefa Ö.'nün köyünün muhtarı Ramazan Arıçam konuştu. Köy halkı olarak büyük şok yaşadıklarını belirten Arıçam, olayın biçerdöver alımından kaynaklanan borç meselesi yüzünden çıktığını duyduklarını söyledi.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı kırsal mahallelerde aralarında kadın öğretmenlerin de bulunduğu 8 kişiyi katlettikten sonra kaçtığı Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yakalanan firari şüpheli Arif Sefa Ö.'nün ikamet ettiği Bozhöyük köyünün muhtarı Ramazan Arıçam, yaşanan süreci anlattı. Köylerinde bugüne kadar böyle bir asayiş olayının yaşanmadığını ve olayın şokunu üzerlerinden atamadıklarını belirten Arıçam, zanlının ailesinin tarımla uğraştığını ifade etti.

"Karakola gittik, olayı orada öğrendik"

Olayı öğrendiklerinde büyük üzüntü duyduklarını dile getiren Bozhöyük köyü muhtarı Ramazan Arıçam, "Köyümüzde sürekli, aktif bir şekilde çalışmaktayız. Böyle bir şeyle ilk defa karşılaşıyoruz. Bizim köyümüz böyle şeylere müsait bir köy değildir, gerçekten iyi bir köydür. Biz de anlamadık, olayın şokundayız. Olayı biz de tam olarak bilmiyoruz. Dün akşamüstü karakoldan aldığımız bilgiye göre karakola geçtik, olayı oradan öğrendik. Bu arkadaşın bu şekilde yapacağı, edeceği hiç aklımıza gelmezdi. Şimdiye kadar hiç böyle şeyler olmamıştır. Çok üzgünüz, sözün bittiği yer" dedi.

"Biçerdöver aldıkları kişilere borcu varmış"

Zanlının gurbette çalıştığını ve olayın temelinde alacak verecek konusu olduğunu belirten Arıçam, "Aile genelde çiftçidir, biçercidir. Devamlı tarımsal işlerle uğraşıyorlar. Köyde öyle herhangi bir husumetleri yoktu. Duyduğumuz bilgilere göre biçerdöver aldıkları kişilerle borcu varmış. Evlenmiş boşanmış, 2 tane çocuğu varmış. Bizim bildiğimiz kadarıyla gurbetçiydi, Manisa taraflarında biçerdöver işleriyle uğraşıyordu. Başka yerlere çalışmaya gidiyordu, köyde o kadar çok kalmıyordu. Babasının yanına gelip gidiyordu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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