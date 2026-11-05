Afyonkarahisar İhsaniye'de 5 kişiyi öldüren şüpheli 2 kişi daha öldürdü

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Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde iki farklı köyde araç içerisindeki 5 kişiyi pompalı tüfekle vurarak öldüren şüphelinin, kaçış güzergahında başka bir noktada 2 kişiyi daha tüfekle öldürdüğü belirlendi.

İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini ve Kıyır köylerinde iki farklı araç içerisinde 5 kişinin cesedinin bulunmasının ardından güvenlik güçleri olayla ilgili incelemelerini derinleştirdi. Yapılan ilk tespit ve saha araştırmalarında, olayın faili olduğu belirlenen şahsın bölgeden ayrıldıktan sonra başka bir konuma giderek burada da 2 kişiyi tüfekle vurarak öldürdüğü ortaya çıktı.

Kırmızı renkli hafif ticari araçla olay yerlerinden uzaklaşan ve şehir dışından geldiği belirlenen silahlı şüphelinin, Kütahya istikametine doğru kaçtığı tespiti üzerine, sınır iller de dahil olmak üzere teyakkuza geçildi.

Jandarma ekipleri cinayetlerin işlendiği mahallelerin giriş ve çıkışlarını tamamen kapatırken, polis ve jandarma ekiplerinin firari şahsı yakalamaya yönelik geniş çaplı operasyonu sürüyor. Yaşamını yitirenlerin kimlik tespit çalışmalarının da devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı