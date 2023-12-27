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Afyonkarahisar Emirdağ İlçesinde Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Gerçekleştirildi

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Afyonkarahisar Emirdağ ilçesinde toplum huzurunun arttırılması amacıyla güvenlik ve asayiş toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda ilçede mevcut asayiş ve güvenlik durumu değerlendirilirken ayrıca oluşabilecek olumsuzluklara karşın alınabilecek tedbirler üzerinde istişarelerde bulunuldu.

Afyonkarahisar Emirdağ ilçesinde toplum huzurunun arttırılması amacıyla güvenlik ve asayiş toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı Kaymakam Osman Bilici başkanlığında, Emirdağ İlçe Jandarma Komutanı Bayram Soylu, Emirdağ İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Banaz ile ilçe jandarma ve ilçe emniyet personellerinin katılımıyla genel güvenlik ve asayiş toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda ilçede mevcut asayiş ve güvenlik durumu değerlendirilirken ayrıca oluşabilecek olumsuzluklara karşın alınabilecek tedbirler üzerinde istişarelerde bulunuldu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Osman Bilici Jandarma Emirdağ Güvenlik 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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