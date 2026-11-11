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Afyonkarahisar Emirdağ'da iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

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Afyonkarahisar Emirdağ'da iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde kontrolden çıkan iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar bir evin istinat duvarına çarparak durdu; yaralı hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kontrolden çıkan araçlar, bir evin istinat duvarına çarparak durabildi.

Kaza, Emirdağ ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan iki hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar yol kenarında bulunan bir evin istinat duvarına çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, kazada yaralanan 1 kişiye olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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