Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde Aort Damarı Kapalı Yöntemle Başarıyla Tedavi Edildi

Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde önemli bir tıbbi başarıya imza atılırken, 60 yaşındaki erkek bir hasta, aort damarı kapalı yöntemle başarıyla tedavi edildi.

19 Ekim 2025 tarihinde sırt ağrısı ve yüksek tansiyon şikayetiyle hastanenin acil servisine başvurdu. Yapılan tomografik anjiyografi incelemelerinde, göğüs boşluğunda yer alan ana atardamar olan aortta yırtılma ve kısmi pıhtı oluşumu tespit edildi.

Kalp ve Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesi'nde takip edilen hastanın ağrılarının devam etmesi üzerine, cerrahi ekip tarafından, kapalı yöntemle damar onarımı yapılmasına karar verildi.

27 Ekim 2025 tarihinde Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanları Opr. Dr. Erdinç Naseri ve Opr. Dr. Öznur Demirpençe Duman tarafından TEVAR (Kapalı Aort Onarımı) işlemi başarıyla gerçekleştirildi. Söz konusu işlem, Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde ilk kez uygulandı.

Tedavisi başarıyla yapılan hasta, Afyonkarahisar'da tedavi olabildiği için memnuniyetini dile getirip Kalp ve Damar Cerrahisi ekibine şükranlarını dile getirirken, ekip de bu sürecin başarıyla tamamlanmasında destek olan ve bu tür operasyonların hastanede yapılabilmesi için her türlü imkanı sağlayan Başhekim Opr. Dr. Osman Acar'a teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR