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Afyonkarahisar Dazkırı'da otomobil şarampole devrildi, sürücü yaralandı

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Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesi çıkışında kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki şarampole devrildi, sürücü yaralandı. Yaralanan sürücü çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrilen otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, Dazkırı ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.M.S., idaresindeki 09 AY 211 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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