Zihinsel engelli adamın şüpheli ölümünde 3 gözaltı

Afyonkarahisar'da 41 yaşındaki zihinsel engelli adam evinde ölü bulunurken, olayla ilgili şahsın babası, ağabeyi ve yengesi gözaltına alındı.

Olay, Bolvadin ilçesine bağlı Derekarabağ köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 41 yaşındaki Hıdır Aktaş isimli zihinsel engelli adam, dün sabah saatlerinde aile üyeleri tarafından yatağında hareketsiz yatarken bulundu. Aile üyeleri ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde Aktaş'ın öldüğü belirlendi. Aktaş'ın ölümünün şüpheli bulunmasının ardından babası K.A., ağabeyi B.A. ve yengesi H.A., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Ailenin adama daha önceden de şiddet uyguladığı iddia edildi

Aktaş kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verilirken, alınan bilgilerde Aktaş'ın vücudunun çeşitli yerlerinde darp izi bulunduğu ve bu yüzden ölümünün şüpheli bulunduğu kaydedildi. Aile üyelerinin geçtiğimiz dönemlerde engelli adama şiddet uyguladıkları öne sürülürken, uygulanan şiddet dolayısıyla birkaç köy sakinlerinin ihbarda bulunduğu ve bunun üzerine Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin eve gelerek tutanak tuttukları öğrenildi. Ekiplerin ayrıca Aktaş'ın bir bakımevine yerleştirilmesi için çalışma başlattığı da belirtildi. Ancak Aktaş'ın bakımevine yerleştirilemeden hayatını kaybettiği kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR