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Afyonkarahisar'da Yolcu Otobüsü, Tır ve Otomobil Çarpıştı: 30 Yaralı

Afyonkarahisar'da Yolcu Otobüsü, Tır ve Otomobil Çarpıştı: 30 Yaralı
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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde kar yağışı sırasında meydana gelen kazada, bir yolcu otobüsü tır ve otomobille çarpıştı. Kazada 30 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü, tır ve otomobilin karıştığı kazada 30 kişi yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Topdere köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kar yağışının etkili olduğu bölgede plakası ve sürücüsünün ismi tespit edilemeyen yolcu otobüsü tır ve otomobille çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 30 kişi yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye gelen ambulanslar tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından Jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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