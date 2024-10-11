Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 21 yaralı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak bariyerleri aşıp ardından yaklaşık 50 metre yükseklikteki şarampolden aşağı yuvarlanan yolcu otobüsünde ilk belirlemelere göre 21 kişi yaralandı. Kaza, Afyonkarahisar-Konya karayolu Çay ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'e gittiği belirtilen yolcu otobüsü sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Otobüs ardından yol kenarındaki bariyerleri aşıp yaklaşık 50 metre yükseklikteki şarampolden aşağı yuvarlandı. Kazanın ardından bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 21 kişi yaralandı. Ekiplerin bölgedeki kurtarma çalışmaları devam ediyor.