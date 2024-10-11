Üye Girişi
Haberler

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 21 yaralı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan bir yolcu otobüsü, bariyerleri aşarak yaklaşık 50 metre yükseklikteki şarampolde devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 21 kişi yaralandı. Kurtarma çalışmaları sürüyor.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak bariyerleri aşıp ardından yaklaşık 50 metre yükseklikteki şarampolden aşağı yuvarlanan yolcu otobüsünde ilk belirlemelere göre 21 kişi yaralandı. Kaza, Afyonkarahisar-Konya karayolu Çay ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'e gittiği belirtilen yolcu otobüsü sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Otobüs ardından yol kenarındaki bariyerleri aşıp yaklaşık 50 metre yükseklikteki şarampolden aşağı yuvarlandı. Kazanın ardından bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 21 kişi yaralandı. Ekiplerin bölgedeki kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 21 yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Acil Durum Güvenlik 3-sayfa Ulaşım Güncel Kaza

Bartın açıklarında 4.8'lik deprem

Bartın'da korkutan deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi

 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı

 2025 yılı asgari ücreti ne kadar olacak? İşte tahminler ve zamlı rakamlar

Asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki rakamlar
Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf'un İstanbul'daki bazı şubeleri boş kaldı

Suçu bakanlığa atmaya çalışan ünlü firma vatandaşı ikna edemedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Masterchef'te eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi? SON DAKİKA: 11 EKİM BARTIN'DA DEPREM Mİ OLDU? 11 Ekim Bartın'da deprem nerede oldu, şiddeti kaç? Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini kaç oldu? 2024 yıl sonu dolar/altın ne kadar olacak? SON DAKİKA: Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? 11 Ekim Cuma son deprem verileri AMASRA'DA DEPREM! Amasra'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 11 Ekim Amasra'da nerede deprem oldu? Emire Cansu Kurtaran kimdir? Emire Cansu Kurtaran kaç yaşında, nereli? Köfteci Yusuf Haberleri 11 Ekim! Köfteci Yusuf'un kaç şubesi var? Köfteci Yusuf kapatıldı mı? Güneş patlaması nedir, neden olur? Güneş patlaması nerelerde ve nasıl olur? Reynmen evleniyor mu? Reynmen (Yusuf Aktaş) nerede evleniyor? Abdullah Avcı kimdir, nereli, kaç yaşında? Abdullah Avcı hangi takıma geçti? Süper Lig'de bu hafta maç yok mu, neden yok? Trendyol Süper Lig maçları ne zaman?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.