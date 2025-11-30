Afyonkarahisar'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 2 Ölü, 21 Yaralı

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada hayatını kaybeden 2 kişinin kimlikleri tespit edildi.

Dinar ilçesine bağlı Tatarlı beldesi yakınlarında, A.A. idaresindeki 23 AB 204 plakalı Murat Turizm'e ait yolcu otobüsü bilinmeyen bir nedenden ötürü kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 21 kişi yaralanırken, yaşamını yitirenleri ise Fatma Korkmaz (41) ile Namık Mithat Kanyücel (61) olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ederken, yaralıların büyük bir kısmının ise tedavileri sonrası taburcu edildiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR