Afyonkarahisar'da Yoğun Sis Nedeniyle Kapalı Yol 3 Saat Sonra Açıldı

Afyonkarahisar'da yoğun sis nedeniyle yaklaşık 3 saat ulaşıma kapanan karayolu jandarma ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu ulaşıma açıldı.

Kentte dün gece saatleri itibariyle etkili olan sisli hava nedeniyle Bolvadin-Emirdağ- Çay karayolu ulaşıma kapatıldı. Kazalarla birlikte herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için Afyonkarahisar Valiliği tarafından karayolu ulaşıma kapatıldı. Yaklaşık 3 saat kapalı kalan karayolunda uzun araç kuyrukları oluştur. Hava şartlarının normale dönmesinin ardından Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından bölgeye görevlendirilen 7 trafik jandarması timinin koordineli çalışmasıyla kontrollü olarak araçlar eskort eşliğinde karayolu trafiğe açıldı.

Öte yandan, jandarma ekipleri tarafından yolda mahsur kalan araç sürücülerine çorba ikramı yapıldı. - AFYONKARAHİSAR