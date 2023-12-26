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Afyonkarahisar'da Yeni Yıl Öncesi Uyuşturucu Operasyonu

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Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda yeni yıl öncesinde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 109 adet ecstasy, 11 gram metamfetamin, 65 gram tütünle karışık esrar, 5 gram skunk maddesi, 3 gram kokain maddesi bulundu. Olayda bir şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda yeni yıl öncesinde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü Dumlupınar Mahallesinde bir ikamette arama yaptı. Yapılan aramada 109 adet ecstasy, 11 gram metamfetamin, 65 gram tütünle karışık esrar, 5 gram skunk maddesi, 3 gram kokain maddesi ele geçirildi. Olayda O.K., isimli şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçu kapsamında gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Uyuşturucu Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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