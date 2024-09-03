Afyonkarahisar'da yapılan yol denetiminde 342 araca 731 bin 844 TL para cezası uygulandı
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü yol denetiminde 2 bin 214 araç kontrol ederken, 342 araca 731 bin 844 TL para cezası uyguladı. Trafik Şube ekipleri hatalı park, sürücü belgesi iptal olan araç kullanma, muayene, çakar lamba, abartı egzoz, alkol, kırmızı ışık ihlali ve hız sınırı aşımı gibi durumları denetledi.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü yol denetiminde 2 bin 214 araç kontrol ederken, 342 araca 731 bin 844 TL para cezası uyguladı.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri trafik denetimi yaptı. Bu çerçevede ekipler, hatalı park, sürücü belgesi daimi iptal olduğu halde araç kullanmak, muayene, çakar lamba, abartı egzoz, alkol, kırmızı ışık ihlali, hız sınırı aşımı denetimi yaptı. Bu çerçevede 2 bin 214 araç kontrol ederken, 342 araca 731 bin 844 TL para cezası uyguladı. Öte yandan polis ekipleri trafik denetimlerinde düğün konvoyu kurarak karayolunu kapatan sürücüleri de saniye saniye takip ederek tespit edip para cezası kesti. - AFYONKARAHİSAR
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Politika Güvenlik 3-sayfa Güncel trafik
Sıcak Gelişme:
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü ile bağlantılı gizli tanık davasında 7 sanık tahliye edildi, dosyada tutuklu sanık kalmadı