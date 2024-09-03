Üye Girişi
Haberler

Afyonkarahisar'da yapılan yol denetiminde 342 araca 731 bin 844 TL para cezası uygulandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü yol denetiminde 2 bin 214 araç kontrol ederken, 342 araca 731 bin 844 TL para cezası uyguladı. Trafik Şube ekipleri hatalı park, sürücü belgesi iptal olan araç kullanma, muayene, çakar lamba, abartı egzoz, alkol, kırmızı ışık ihlali ve hız sınırı aşımı gibi durumları denetledi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü yol denetiminde 2 bin 214 araç kontrol ederken, 342 araca 731 bin 844 TL para cezası uyguladı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri trafik denetimi yaptı. Bu çerçevede ekipler, hatalı park, sürücü belgesi daimi iptal olduğu halde araç kullanmak, muayene, çakar lamba, abartı egzoz, alkol, kırmızı ışık ihlali, hız sınırı aşımı denetimi yaptı. Bu çerçevede 2 bin 214 araç kontrol ederken, 342 araca 731 bin 844 TL para cezası uyguladı. Öte yandan polis ekipleri trafik denetimlerinde düğün konvoyu kurarak karayolunu kapatan sürücüleri de saniye saniye takip ederek tespit edip para cezası kesti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Politika Güvenlik 3-sayfa Güncel trafik

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme! Gizli tanık davasında tüm sanıklar tahliye edildi

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme! Gizli tanık davasında tüm sanıklar tahliye edildi

 Bakan Şimşek'ten ağustos ayı enflasyon rakamları için ilk yorum

Bakan Şimşek'ten ağustos ayı enflasyon rakamları için ilk yorum

 Ağustos ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu

Ağustos ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu
İsrail ordusunda istifa depremi! Soykırıma imza atan komutan görevi bıraktı

İsrail ordusunda istifa depremi! Soykırıma imza atan komutan görevi bıraktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Münevver Karabulut kimdir? Münevver Karabulut ne zaman öldü? Münevver Karabulut cinayeti KİRA ZAM ORANI NE OLACAK? Eylül ayı kira zam oranı belli oldu mu? Eylül ayında kiralara ne kadar zam yapılacak? Dilruba Kayserilioğlu tutuklanacak mı? Sokak röportajında konuşan Dilruba kaç yıl hapis yatacak? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 3 Eylül günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Joao Mario ne zaman geliyor? Beşiktaş'ın yeni transferi Joao Mario'nun uçağı saat kaçta? Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisi ne kadar? Kerem Aktürkoğlu hangi takıma gidecek? BORSA DÜŞTÜ MÜ? 3 Eylül borsa ne zaman yükselir? Borsa yükseldi mi, ne oldu? Borsa düşerse ne olur? Enflasyon artarsa döviz ne olur? Enflasyon artarsa dolar artar mı? Enflasyon artarsa dolar, euro, sterlin kaç TL olur? AĞUSTOS AYI ENFLASYON ORANI: Enflasyon arttı mı? Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI 3 EYLÜL 2024 SORGULAMA KYK yurt başvurusu nasıl, nereden sorgulanır? e-Devlet sorgulama ekranı! KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ: KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi nereden sorgulanır?
title