Afyonkarahisar'da yapılan yol denetiminde 342 araca 731 bin 844 TL para cezası uygulandı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü yol denetiminde 2 bin 214 araç kontrol ederken, 342 araca 731 bin 844 TL para cezası uyguladı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri trafik denetimi yaptı. Bu çerçevede ekipler, hatalı park, sürücü belgesi daimi iptal olduğu halde araç kullanmak, muayene, çakar lamba, abartı egzoz, alkol, kırmızı ışık ihlali, hız sınırı aşımı denetimi yaptı. Bu çerçevede 2 bin 214 araç kontrol ederken, 342 araca 731 bin 844 TL para cezası uyguladı. Öte yandan polis ekipleri trafik denetimlerinde düğün konvoyu kurarak karayolunu kapatan sürücüleri de saniye saniye takip ederek tespit edip para cezası kesti. - AFYONKARAHİSAR