Afyonkarahisar'da Yangın Paniği: Tarlalar Zarar Gördü

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Ekinhisar köyünde sebebi henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı, yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, hasadı yaklaşan arpa ve buğday tarlalarına kısa sürede sıçradı. Köylülerin durumu bildirmesi üzerine Sandıklı itfaiye ekipleri hızla müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren çalışmalar sonucunda yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alındı. Yangın sonrası ilçeye bağlı Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından hasar tespit çalışmaları başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR