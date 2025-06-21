Afyonkarahisar'da Yangın Paniği: Tarlalar Zarar Gördü
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Ekinhisar köyünde çıkan yangın, hasadı yaklaşan arpa ve buğday tarlalarına sıçradı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Ekinhisar köyünde sebebi henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı, yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.
Yangın, hasadı yaklaşan arpa ve buğday tarlalarına kısa sürede sıçradı. Köylülerin durumu bildirmesi üzerine Sandıklı itfaiye ekipleri hızla müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren çalışmalar sonucunda yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alındı. Yangın sonrası ilçeye bağlı Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından hasar tespit çalışmaları başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa