Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Ticareti Yapan İki Kişi Tutuklandı

Afyonkarahisar'da polis ekipleri tarafından otogar içerisinde gerçekleştirilen kontrollerde, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen iki şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda 32 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da polis ekiplerince gözaltına alınan 2 şahıs, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma' suçundan tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince otogar içerisinde kontroller yapıldı. Ekiplerce 1 şahsın üst ve eşya aramasında, 32 gram ve 7 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak E.F.D ve A.K. isimli 2 şahıs gözaltına alındı. 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma' suçu çerçevesinde mahkemeye çıkarılan şahısların tutuklanarak cezaevine teslim edildikleri öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
