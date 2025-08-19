Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Ticareti Yapan İki Kişi Tutuklandı

Afyonkarahisar'da polis ekiplerince gözaltına alınan 2 şahıs, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma' suçundan tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince otogar içerisinde kontroller yapıldı. Ekiplerce 1 şahsın üst ve eşya aramasında, 32 gram ve 7 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak E.F.D ve A.K. isimli 2 şahıs gözaltına alındı. 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma' suçu çerçevesinde mahkemeye çıkarılan şahısların tutuklanarak cezaevine teslim edildikleri öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR