Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Satışı Yapan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri uyuşturucu satışı yapacağı yönünde bilgi aldıkları şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu kullanma aparatı ile yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri S.K., isimli şahsın temin ettiği uyuşturucuları Sultandağı ilçesine getireceği yönünde bilgi aldı. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüphelinin kullandığı aracı Düzağaç beldesinde durdurarak arama yaptı. Şüphelinin kaldığı tavuk çiftliğine de baskın düzenleyen ekipler ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 2 adet bütünlüğü bozulmuş tabancaya ait parçalar ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Olayın ardından gözaltına alınan S.K.'nın işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - AFYONKARAHİSAR