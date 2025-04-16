Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Satıcısı Yakalandı

Afyonkarahisar'da aldığı bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri uyuşturucu satmaya giden şahsı yanında bulunan zehirle yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri E.B., isimli şahsın kent merkezinden temin ettiği uyuşturucuları Sinanpaşa ilçesine bağlı Küçükhöyük beldesinde satacağı yönünde bilgi aldı. Ardından şahsı takibe alanı ekipler şüphelinin kullandığı aracı ilçeye bağlı Balmahmut köyü girişinde durdurdu. Araçta arama yapan ekipler 157 adet uyuşturucu hap, bir gram esrar ve cep telefonu ele geçirdi. Olayın ardından şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR