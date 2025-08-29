Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şahıs Tutuklandı

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şahıs Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Afyonkarahisar'da bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. M.D. ve Z.G. isimli iki şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu maddelerle yakalanan iki şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, kent girişinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimde şüphe üzerine bir araç durdurularak arama yapıldı. Aramada 7 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Olayın ardından M.D. ve Z.G. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahıslar işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Mahkeme 12 yılda karar verdi, haberi alan köylüler havaya uçtu

Mahkeme 12 yılda karar verdi, haberi alan köylüler havaya uçtu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıfır aldığı lüks cip 8 ay servisten gelmedi! Bayiden aldığı yanıtla ikinci şoku yaşadı

Sıfır aldı, servisten çıkamadı! Aldığı yanıtla ikinci şoku yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.