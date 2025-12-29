Uyuşturucu emdirilmiş peçeteyle yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 21 adet uyuşturucu emdirilmiş peçete ile yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Sinanpaşa ilçesinde devriye gezen polis ekipleri durumunda şüphelendikleri 2 kişiyi durdurarak üt aramalarını yaptı. Yapılan kimlik sorgulamalarında isimlerinin A.Ö. ve E.E., olduğu tespit edilen iki şahıs üstlerinde 21 adet uyuşturucu emdirilmiş peçete ile yakalandı. Şahısların polis tarafından gözaltına alındıkları bildirildi. - AFYONKARAHİSAR